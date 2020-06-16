Картинка в джипеге, лучшего качества и большего разрешения нет. Нужно ее отрисовать максимально близко. Особое внимание уделить шрифтам, как видите они не стандартные и основополагающие для восприятия Результат в Иллюстраторе, в кривых, все в ...
Нужены лейблы для слаймов
Нужны лейблы в определенном стиле.
Все просто ,название и стиль уже есть ,осталось только нарисовать)
Заявки фрилансеров
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