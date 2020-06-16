Нужены лейблы для слаймов

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Закрыт27 заявок828 просмотров

Нужны лейблы в определенном стиле.

Все просто ,название и стиль уже есть ,осталось только нарисовать)

5 лет назад
guest_15923306104415
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Иллюстрации и Рисунки
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