Обложка для электронной книги

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен19 заявок590 просмотров

Тема книги: спорт, тренировочное пособие, бодибилдинг. По тренировке конкретной мышцы. Сейчас нужна обложка на тему тренировки бицепсов.

5 лет назад
guest_15922841279031
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SEDMOY
Киря 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$4
2 дня
Escrow
Отличная работа, сделан быстро и качественно. Все пожелания и корректировки были учтены и выполнены. Отличные цены! Рекомендую!
Рекомендую данного заказчика) Общаться с данным человек довольно приятно, все объяснит, в общем класс)

Заявки фрилансеров

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#1
Иллюстрации и Рисунки
SEDMOY
Киря 
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