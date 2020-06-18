Довольно интересная творческая работа. Перед нами стоит задача упростить технологическую карту приготовления роллов для поваров, новеньких и стареньких. Нужно схематично изобразить ингредиенты в ролле, способ закатки, их количество, дальнейшие манипуляции с роллом. Например, классический ролл ...
Обложка для электронной книги
Тема книги: спорт, тренировочное пособие, бодибилдинг. По тренировке конкретной мышцы. Сейчас нужна обложка на тему тренировки бицепсов.
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