Консультация по Adobe Illustrator

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка344 просмотра

Необходимо проконсультировать и научить ровно размещать макеты в контурах для печатной продукции, и по возможности проконсультировать по работе скрипта/, в скриншоте подробнее

5 лет назад
eevm
34 года
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
44 года
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад

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