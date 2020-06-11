Добрый день, Виктори. Компания Лаборатория качества (https://quality-lab.ru/) в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме. Что нужно? Первый сет иллюстраций для курса по тестированию. Работ ...
Стиль аниме
Дина, здравствуйте. Лаборатория качества в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме.
Что нужно?
Первый сет иллюстраций для курса по тестированию. Работ там будет много, но для оценки, как сможем сработаться, решили начать с этих двух
вводные на первые 2 иллюстрации:
1) https://yadi.sk/i/ouWAmphCYENs3g на весь широкоформатный слайд, белый фон
2) Семён, наш главный персонаж, в свитере с оленем, приятный, умный, сидит за столом и усиленно думает
3) картинки нужны будут на прозрачном фоне и чтобы "вписывались" по стилю и цветам https://yadi.sk/i/yCd2Uw7L2sU04Q.
Скайп для связи - viktory1704 - Виктория ( с ней можно обсудить условия, сроки и цену)
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