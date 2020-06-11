Стиль аниме

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Закрытнет заявок164 просмотра

Дина, здравствуйте. Лаборатория качества в поиске художника для своих материалов (презентации, статьи), хотели бы попробовать проработать некоторые в стиле аниме. 

Что нужно?

Первый сет иллюстраций для курса по тестированию. Работ там будет много, но для оценки, как сможем сработаться, решили начать с этих двух

вводные на первые 2 иллюстрации:

1) https://yadi.sk/i/ouWAmphCYENs3g на весь широкоформатный слайд, белый фон

2) Семён, наш главный персонаж, в свитере с оленем, приятный, умный, сидит за столом и усиленно думает

3) картинки нужны будут на прозрачном фоне и чтобы "вписывались" по стилю и цветам https://yadi.sk/i/yCd2Uw7L2sU04Q.

Скайп для связи - viktory1704 - Виктория ( с ней можно обсудить условия, сроки и цену)

5 лет назад
mocuishla2008
Наталья 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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