Требуется сделать шаблон визиток для компании (файл обязательно должен быть в векторной графике), которая занимается арендой: игровых приставок, кальянов, настольных игр. На одной стороне вижу по центру логотип компании и ...
Картинка с правилами (в виде картинок)
В виде картинок нужно изобразить следующие правила:
1) соблюдайте чистоту;
2) уважайте других;
3) есть жалоба или предложение?(отзыв) 89147169228;
Под картинкой оставить описание.
Так же указать интаграмм @sektorclub_vl в виде QRкод.
Стиль - черно-красный. можно использовать Лого.
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