Картинка с правилами (в виде картинок)

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Завершен9 заявок451 просмотр

В виде картинок нужно изобразить следующие правила:

1) соблюдайте чистоту;

2) уважайте других;

3) есть жалоба или предложение?(отзыв) 89147169228;

Под картинкой оставить описание.

Так же указать интаграмм @sektorclub_vl в виде QRкод.

Стиль - черно-красный. можно использовать Лого.

5 лет назад
SektorCyberClub
Георгий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$22
3 дня
Отлично, а главное оперативно выполнила заказ! Учитывая и уточняя все нюансы!
Отличный заказчик, очень рекомендую!

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