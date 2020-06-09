Сделать Иллюстрацию офисных сотрудников

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Закрыт13 заявок587 просмотров

Добрый день! Хотим руководителю заказать картину по номерам с нашим коллективом, т.к. он любит их рисовать. Но у нас нет общего фото, поэтому возникла необходимость сделать иллюстрацию, может на 3 картины.  Сколько это будет стоить и какие сроки? Может сделать так: на 2 картинках сотрудники офиса, на одной Босс.  Сотрудников всего около 30 человек. Можно сделать мультяшность или что-то смешное вроде шаржа. Сколько это будет стоить и какие сроки?

5 лет назад
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