Сделать Иллюстрацию офисных сотрудников

Добрый день! Хотим руководителю заказать картину по номерам с нашим коллективом, т.к. он любит их рисовать. Но у нас нет общего фото, поэтому возникла необходимость сделать иллюстрацию, может на 3 картины. Сколько это будет стоить и какие сроки? Может сделать так: на 2 картинках сотрудники офиса, на одной Босс. Сотрудников всего около 30 человек. Можно сделать мультяшность или что-то смешное вроде шаржа. Сколько это будет стоить и какие сроки?