Профессиональный художник-портретист, 2d artist-иллюстратор, графический дизайнер
Здравствуйте!
Я профессиональный художник-портретист, 2d artist-иллюстратор, графический дизайнер,ретушер с опытом работы более 10 лет.
Просмотрите пожалуйста одно из моих сочных портфолио:
https://freelance.ua/user/defler_art_studio/
У меня Вы можете заказать:цифровой портрет,шарж,аватар, лого,иллюстрации, принты, стикеры, значки, графический дизайн и многое другое.
Великолепное качество с множеством деталей
100% ручная работа.
Telegram/Viber/What'sApp
+380955630684
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Портфолио
- Анатомический плакат220 просмотров
- Разработка персонажа226 просмотров
- Красивые логотипы любой сложности179 просмотров
- Ваш крутой дизайн кофейного стаканчика175 просмотров
- Продаю красивые авторские иллюстрации154 просмотра
- Продаю красивые иллюстрации Defler Art125 просмотров
- Иллюстрация для печати на футболку112 просмотров
- Дизайн футболок, иллюстрации для печати83 просмотра
- Happy wedding day92 просмотра
- Art Design75 просмотров
- Gold design73 просмотра
- Принты, иллюстрации для печати на футболки100 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Рекомендую данного исполнителя.Кристина всегда на связи. Высший уровень работ. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Все супер. Оплата в срок. Продолжаем работу. Рекомендую
$25
10 баллов
5 лет назад
Когда открывал конкурс, не было понимания из какой "оперы" должно быть изображение. Кристина, оказалась тем человеком, кто попал в яблочко. Стиль предоставленных иллюстраций не только очень понравился, но и дал понимание, на что будем ориентироваться в дальнейшем. Благодарю!
Ответный отзыв
Илья добрый человек, профессионал в своей работе, поэтому он знает, чего хочет и даёт вам возможность работать и развиваться. Сотрудничество было приятным. Благодарю за всё.
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#158
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
#2034