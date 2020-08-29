ChristinaDefler

Кристина Дефлер ChristinaDefler

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональный художник-портретист, 2d artist-иллюстратор, графический дизайнер

Здравствуйте!

Я профессиональный художник-портретист, 2d artist-иллюстратор, графический дизайнер,ретушер с опытом работы более 10 лет.

Просмотрите пожалуйста одно из моих сочных портфолио:

https://freelance.ua/user/defler_art_studio/

У меня Вы можете заказать:цифровой портрет,шарж,аватар, лого,иллюстрации, принты, стикеры, значки, графический дизайн и многое другое.

Великолепное качество с множеством деталей

100% ручная работа.

Telegram/Viber/What'sApp

+380955630684

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

guest_16145985139525
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Digital обработка фото в различных стилях
Рекомендую данного исполнителя.Кристина всегда на связи. Высший уровень работ. Продолжаем сотрудничество.
Все супер. Оплата в срок. Продолжаем работу. Рекомендую
Ответный отзыв
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Придумать идею вышивки для худи
Когда открывал конкурс, не было понимания из какой "оперы" должно быть изображение. Кристина, оказалась тем человеком, кто попал в яблочко. Стиль предоставленных иллюстраций не только очень понравился, но и дал понимание, на что будем ориентироваться в дальнейшем. Благодарю!
Илья добрый человек, профессионал в своей работе, поэтому он знает, чего хочет и даёт вам возможность работать и развиваться. Сотрудничество было приятным. Благодарю за всё.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#158
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
#2034