Когда открывал конкурс, не было понимания из какой "оперы" должно быть изображение. Кристина, оказалась тем человеком, кто попал в яблочко. Стиль предоставленных иллюстраций не только очень понравился, но и дал понимание, на что будем ориентироваться в дальнейшем. Благодарю!