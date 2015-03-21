Юрий FlareSunshineFlareSunshine
33 годаБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Brothers shamans427 просмотров
- Landscapes93 просмотра
- Landscapes106 просмотров
- Landscapes104 просмотра
- Landscapes71 просмотр
- Лодочник59 просмотров
- Космическая станция100 просмотров
- Illustration for tell me82 просмотра
- Атлант84 просмотра
- Illustration75 просмотров
- Странствующий дом71 просмотр
- Локация для игры Kara Online66 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Юрий сделал все супер! Выполнил все требования и даже больше чем было оговорено. Качественно, старательно! Спасибо.
Ответный отзыв
Работа оплачена вовремя. Задачи ставились конкретно и ясно. Было приятно работать с вами =)
$1
10 баллов
8 лет назад
Все сделал отлично! Спасибо!
Ответный отзыв
Очень позитивный честный добрый и приятный в общении человек. Всё оплачено вовремя. Рекомендую =).
$10
8 баллов
8 лет назад
Постарался, но все же опыта в рисовании недостаточно.. в создании объемных и глубоких рисунков.
Ответный отзыв
Чудесный человек!) очень понравилось работать с ним =)
$1
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Хороший человек и заказчик
$1
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось работать с Юрием. Все четко, быстро и все именно так, как было нужно! :) Правки вносит очень быстро, ну и человек просто приятен в общении :) Рекомендую и буду сама обращаться еще!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать вместе с вами =)
Иллюстрации и Рисунки
12 отзывов
от $50
от 1 дня
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