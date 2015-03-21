FlareSunshine

Юрий FlareSunshine

 
33 годаБеларусь/Брест
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
художник - иллюстратор

Всегда рад работать с вами  =)

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Отзывы заказчиков
spa1
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Цветной и черно-белый рисунок в редакторе
Юрий сделал все супер! Выполнил все требования и даже больше чем было оговорено. Качественно, старательно! Спасибо.
Работа оплачена вовремя. Задачи ставились конкретно и ясно. Было приятно работать с вами =)
Ответный отзыв
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рисунок тигра
Все сделал отлично! Спасибо!
Очень позитивный честный добрый и приятный в общении человек. Всё оплачено вовремя. Рекомендую =).
Ответный отзыв
Frostss
Денис 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
8 баллов
8 лет назад
Создание рисунка на рабочий стол с логотипом
Постарался, но все же опыта в рисовании недостаточно.. в создании объемных и глубоких рисунков.
Чудесный человек!) очень понравилось работать с ним =)
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$1
10 баллов
9 лет назад
Подобная обложка для книги
Все отлично. спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Хороший человек и заказчик
Ответный отзыв
Light_Dream
Анна 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Иллюстрация в стиле Любовь/Семья
Очень понравилось работать с Юрием. Все четко, быстро и все именно так, как было нужно! :) Правки вносит очень быстро, ну и человек просто приятен в общении :) Рекомендую и буду сама обращаться еще!
Очень приятно было работать вместе с вами =)
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
12 отзывов
от $50
от 1 дня
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