Рисунок тигра

Здравствуйте! Необходимо найти и отредактировать 500 картинок определенной тематики (электрика). Подробности лично. Изначально предоставление 50 картинок и оплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
Нарисовать идущего вперед тигра, вид именно с морды, на полу-боковой.
Для чего:
Для тату, которая будет размещена на предплечье (между кистью и локтем).
Пример того что нужно могу скинуть исполнителю.
ВАЖНО: распространять данную работу в интернете НЕЛЬЗЯ.
Если исполнитель где-то в открытом доступе разместит работу, тогда Заказчик (то бишь я) может изменить свой отзыв на отрицательный.
Ориентировочный пример результата:
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