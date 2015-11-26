Рисунок тигра

Нужно:

Нарисовать идущего вперед тигра, вид именно с морды, на полу-боковой.

Для чего:

Для тату, которая будет размещена на предплечье (между кистью и локтем).

Пример того что нужно могу скинуть исполнителю.

ВАЖНО: распространять данную работу в интернете НЕЛЬЗЯ.

Если исполнитель где-то в открытом доступе разместит работу, тогда Заказчик (то бишь я) может изменить свой отзыв на отрицательный.

Ориентировочный пример результата: