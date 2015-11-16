Нарисовать узор по образцу в векторе

Нарисовать в векторе узор из представленного фото с заменой буквы "Г" на инициалы "НВ" в стилистике узора. Узор требуется для вышивки на скатерти, поэтому его стороны должны быть под углом 90 градусов и сторона узора не меньше 25 см.