Необходимо доработать игровое поле настольной игры (PSD)

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки155 просмотров
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Друзья, есть настольная психологическая игра, необходимо внести изменения в игровое поле.

Для знающих фотошоп - дело 10 минут.

Данное поле квадратной формы надо превратить в овал, и саму картину тоже. Сначала надо прирастить справа и слева картины полуовалы (с рисунком, взятом из середины картины – дерево со спиралями).

В распечатанном виде а2 ширина такого прироста где-то см 20-25

2.Расширить поле (голубое) сверху и снизу.

3.Сверху и снизу теперь надо разместить все имеющиеся детали.

4.Черно-синий знак ДАО вниз слева

5.Раковину вниз справа

6.Свиток со стихами – слева от надписи ДРЕВО ЛЮБВИ (вместо тройной спиральки черной)

7.Эту черную спиральку вниз – посередине, между ДАО и раковиной

8.Картину с алыми парусами – над надписью, вверху, посередине (возможно, немного опустив

вниз саму надпись)…Этот элемент нам надо будет предварительно посмотреть как

смотрится…если не очень, то алыми парусами придется «пожертвовать»

8a. И тогда вместо картины поставим сверху тройной завиток черный

8 лет назад
Courage777
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ArtKris
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$6
1 день
Хороший исполнитель. Работа выполнена быстро и качественно. Все необходимые изменения и доработки по проекту были оперативно внесены.
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