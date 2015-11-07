Нарисовать обложку для книги

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок271 просмотр
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Необходимо нарисовать обложку (только фронт и корешок) для книги. Название книги дам в личку соискателям. Должны обязательно присутствовать следующие элементы:

- логотип (дам)

- мое фото (дам)

- автор (укажу)

- название (сообщу)

- все остальное - от Вас

Обложка должна быть достаточно яркая чтобы привлекать внимание но не настолько яркая чтобы выглядеть вульгарно.

Пишите цену, сроки и сколько вариантов готовы делать/переделать.

В последующем нужно будет также проиллюстрировать эту же книгу, обращусь к Вам же.

8 лет назад
Artas28
46 летЧехия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VladikBlydik
Влад 
24 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$1
1 день
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