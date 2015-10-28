Нарисовать два рекламных баннера

$15
Иллюстрации и РисункиЗакрыт13 заявок218 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно нарисовать два рекламных баннера в одном стиле размеры разные.

Использовать графику и шрифты, чтобы было все красиво и привлекательно.

Размеры и что писать напишу в личку.

8 лет назад
scm3m
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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