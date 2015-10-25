По готовым логотипам и и перечисленным рисункам нарисовать картинки в примитивном виде с использованием небольшого количества цветов и линий для дальнейшего их использования на кондитерские изделия.

В прикрепленном файле указаны организации,для которых необходимо нарисовать логотип (Он уже есть!) и примитивные указанные картинки (кран,дом и т.д.) для нанесения вручную на кондитерские изделия!Нарисовать только для тех организаций, для которых указано в документе, что именно рисовать (10 шт)