Изменить цвета в картинках

Нужно для презентера сделать канистры с разными цветами жидкости (пример прикрепил). Есть картинки канистр уже с жидкостью и нужно изменить её цвет. Для тех кто умеет редактировать фото и картинки, думаю работы на 10 минут, оплата 100р за 2-3 картинки