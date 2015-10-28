Изменить цвета в картинках

$2
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно для презентера сделать канистры с разными цветами жидкости (пример прикрепил). Есть картинки канистр уже с жидкостью и нужно изменить её цвет. Для тех кто умеет редактировать фото и картинки, думаю работы на 10 минут, оплата 100р за 2-3 картинки

8 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
delsan
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Все сделано качественно и оперативно, рекомендую, остался доволен!
Хороший заказчик. Рекомендую! Понятное ТЗ, хорошая коммуникация, быстрая оплата
  • Похожие заказы

  • Картинка для благотворительного сайта

    $5

    Нужна картинка 400(ширина)*130(высота) пикселей для сайта http://mcv.ck.ua/, вот тут будет находиться картинка http://prntscr.com/8vjwia . На картинке должна быть надпись: крамниця сайту, и какая-то тематическая картика или картинки. Хочется чтобы картинка была не сильно броской, не сильно выделялась, но ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод из pdf в illustrator

    1) Каталог нужно перенести в Illustrator 2) Все тексты кроме логотипа и сертификатов, перевести в текст Каталог для примера, который нужно будет переделать https://drive.google.com/open?id=0B1tCgiwFIWvweDdpV3dTdmEzZmc Есть вариант этого каталога раздельный, который копируется в il

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подобрать фотографии для сайта стоматологии формата до и после

    Нужно для страниц сайта подобрать фотографии формата "до и после". Фотографии должны совпадать с тематикой страницы. У сайта порядка 150 посадочных страниц на разные сферы стоматологии.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рисованные иконки-картинки 300 шт

    $55

    Сроки - часть к обеду в понедельник, остальную часть вечером в понедельник. Стиль картинок прикрепил (чемодан, пробирки). Тематика и даже цвет фона совпадают ) Всё по тексту, из которого сами решаете как и что нарисовать. Формат png с ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иллюстрация и вёрстка книги-находилки

    $375

    [b]Издание в цвете. Объём: 16 страниц. Формат: 220х290 мм. Оплата за разворот - 2500, обложка - 4000. Оплата оригинал-макета одной книги - 24000р.[/b] Объём работы включает иллюстрацию, вёрстку и соответствие техническим требованиям (будут предоставлены заранее). [b]Запланированы 3 издания в серии: Дом, Торговый центр, ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • 1 день работы со специалистом - дизайнером (Москва)

    Есть задача по нанесению границ районов на топографическую карту. Нужен специалист с которым можно сесть, на пальцах все объяснить и реализовать задачу. Карта весьма подробная - 1 к 10 000 Файл PNG и весит порядка 2.5 гб, работа ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Планы зала

    Необходимо нарисовать план концертного зала (подложку) для использования на сайте при заказе билетов. Пример 1: Пример графики (подложки): http://www.mikhailovsky.ru/img/default/scheme_ru.jpg Графика в работе: http://www.mikhailovsky.ru/buy_now/tickets/672833/ Пример 2: Пример графики (подложки): http://www.philharmonia.spb.ru/_common/css/images/plan_346.png Графика в работе: http://www.philharmonia.spb.ru/tickets/buyabonements/61897/?osid=8bfaaa24bf3a0fb78b9a5823148fba97 Планы, которые необходимо изобразить по подобию примера: План 1: http://img.leprosorium.com/2460503 План 2: http://img.leprosorium.com/2460506 Необходимо ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад