Изменить цвета в картинках

всем привет! надо перевести в вектор несложную картинку, сейчас оплата как хотите - положительный отзыв или рублей 300
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для презентера сделать канистры с разными цветами жидкости (пример прикрепил). Есть картинки канистр уже с жидкостью и нужно изменить её цвет. Для тех кто умеет редактировать фото и картинки, думаю работы на 10 минут, оплата 100р за 2-3 картинки
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