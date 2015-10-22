Рисованные иконки-картинки 300 шт

[b]Издание в цвете. Объём: 16 страниц. Формат: 220х290 мм. Оплата за разворот - 2500, обложка - 4000. Оплата оригинал-макета одной книги - 24000р.[/b] Объём работы включает иллюстрацию, вёрстку и соответствие техническим требованиям (будут предоставлены заранее). [b]Запланированы 3 издания в серии: Дом, Торговый центр, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сроки - часть к обеду в понедельник, остальную часть вечером в понедельник.
Стиль картинок прикрепил (чемодан, пробирки). Тематика и даже цвет фона совпадают )
Всё по тексту, из которого сами решаете как и что нарисовать.
Формат png с транспарентным фоном
Размер 1000х1000
Цена жесткая - 10 руб/1 картинка
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