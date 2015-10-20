Нарисовать герб семьи

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен исполнитель, который нарисует герб семьи в течение пары часов сегодня (сейчас).

Семья 2 взрослых+2 детей. Яркий, добрый, приятный.

Нужны 2 варианта - цветной и ч/б (под раскраску)

Остальное обсуждаемо.

Прошу указывать цену в рублях.

Спасибо.

8 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
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