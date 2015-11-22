Перевод в вектор

Есть 17 небольших набросков изделий (см. архив). Требуется перевести их в вектор. Каждая из 17 картинок должна быть выполнена в 2х вариантах - с размерами* (1:1 как на jpg исходнике) и без размеров (только изделие)

* - вариант с размерами должен также иметь заливку цветом.

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