Пдд парковка

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок108 просмотров
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Добрый день,

Хотел поинтересоваться вариантами и ценами на выполнение небольшого проекта из 2х иллюстраций (возможно будет еще несколько подобных иллюстраций). Масштаб готовой иллюстрации должен хорошо смотреться  в размере приблизительно 50% от оригинальной схемы.

Мои контакты [email protected], временная зона США, Лос Анжелес Pacific Time

Если вы готовы обсудить, напишите как можем с вами связаться и в какое время (с учетом вашей временной зоны).

Анатолий

8 лет назад
AnatolySTV
43 годаСША
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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