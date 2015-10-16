Пдд парковка

Требуется увеличить прикрепленные ниже изображения с 100px до 250px без потери качества. Оплата возможна только через paypal.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Хотел поинтересоваться вариантами и ценами на выполнение небольшого проекта из 2х иллюстраций (возможно будет еще несколько подобных иллюстраций). Масштаб готовой иллюстрации должен хорошо смотреться в размере приблизительно 50% от оригинальной схемы.
Мои контакты [email protected], временная зона США, Лос Анжелес Pacific Time
Если вы готовы обсудить, напишите как можем с вами связаться и в какое время (с учетом вашей временной зоны).
Анатолий
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