Пдд парковка

Добрый день,

Хотел поинтересоваться вариантами и ценами на выполнение небольшого проекта из 2х иллюстраций (возможно будет еще несколько подобных иллюстраций). Масштаб готовой иллюстрации должен хорошо смотреться в размере приблизительно 50% от оригинальной схемы.

Мои контакты [email protected], временная зона США, Лос Анжелес Pacific Time

Если вы готовы обсудить, напишите как можем с вами связаться и в какое время (с учетом вашей временной зоны).

Анатолий