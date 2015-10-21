Увеличение изображения

Необходимо отрисовать «интерактивную» карту реки Москвы иканала имени Москвы с причалами. [u]Очень грубое [/u]изображение того что надо – см.картинки во вложении. Должно быть примерно так: Все 3 карты – единая акватория, разделенная шлюзами. нокаждая из них ...