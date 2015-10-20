Создание серии векторных изображений

В приложении образцы. Всего необходимо нарисовать порядка 3-4 рисунков каждого прибора. Для логгера взять за образец рисунок логгер3, но поменять цвет, детали Для анализатора - анализатор1, но экранчик побольше, в качестве датчика не заострённый штырь, а пластинка ...