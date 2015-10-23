Сделать солидную картинку

Требуется увеличить прикрепленные ниже изображения с 100px до 250px без потери качества. Оплата возможна только через paypal.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Мы проводим курсы повышения квалификации и выдаем удостоверения.
для страницы academia-bti.ru/up2015 -там где сейчас размещена неаккуратная картинка удостоверения - нужно сделать картинку удостоверения солидно - очень солидно, чтобы захотелось получить (может картинка раскрытого удостоверения )
Прилагаю скан обложки и внутренности нашего удостоверения.
цена , сроки ?
- Похожие заказы
- $5Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть рисунки клумб (приложил примеры) Надо отрисовать их в иллюстраторе (там используются иллюстраторовские текстуры). Подробности исполнителю по скайпу (лучше голосом) Оплата 80 р за штуку. (сбербанк, ЯД) Всего 10 шт. Нужно сделать сегодня или завтра к ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Отрисовать блоксхему в кореле либо AI, см. рисунокЗавершен8 лет назад
Добрый вечер уважаемые дизайнеры. Нужно перерисовать вывеску клиники с фотографии в векторе и чтобы все элементы были разбиты по слоям и в высоком разрешении. Фото с которых брать дизайн: https://yadi.sk/d/H7Rwa8OFjrKus Пишите свою ЦЕНУ и СРОКИ.Завершен8 лет назад
- $15
Есть 17 небольших набросков изделий (см. архив). Требуется перевести их в вектор. Каждая из 17 картинок должна быть выполнена в 2х вариантах - с размерами* (1:1 как на jpg исходнике) и без размеров (только изделие) * ...Завершен8 лет назад
1. Высылаю пример для копирования. 2. Вы рисуете (ориентир стилистики, детализации https://www.dropbox.com/s/gnov3wy6s0f1056/2.png?dl=0) цена, сроки за одну иллюстрацию (с учетом постоянного потока заказов) в примерах прошу указывать похожие работы.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт8 лет назад
В приложении образцы. Всего необходимо нарисовать порядка 3-4 рисунков каждого прибора. Для логгера взять за образец рисунок логгер3, но поменять цвет, детали Для анализатора - анализатор1, но экранчик побольше, в качестве датчика не заострённый штырь, а пластинка ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо подготовить шесть иллюстраций для статьи. Иллюстрации представляют одного легко изображаемого героя (через поисковик найти картинки по фразе "Java Duke") в различных ситуациях. Пример такой иллюстрации: http://blog.takipi.com/wp-content/uploads/2014/09/Blog_Trash-1.jpg. Возможна и какая-нибудь стилизация (например, в иллюстрации в ...Завершен8 лет назад
Привет. для оформления посадочной страницы требуется нарисовать несколько векторных изображений. В стиле [url=http://goo.gl/YQ931O]goo.gl/YQ931O [/url] Передается в SVG. Оплата только Яндекс.Деньги.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт8 лет назад