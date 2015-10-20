Перерисовать рисунок в вектор (Иллюстратор)

Есть рисунки клумб (приложил примеры) Надо отрисовать их в иллюстраторе (там используются иллюстраторовские текстуры). Подробности исполнителю по скайпу (лучше голосом)

Оплата 80 р за штуку. (сбербанк, ЯД) Всего 10 шт. Нужно сделать сегодня или завтра к обеду