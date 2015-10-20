Перерисовать с фотографий (jpg) вывеску в psd.

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка115 просмотров
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Добрый вечер уважаемые дизайнеры.

Нужно перерисовать вывеску клиники с фотографии в векторе и чтобы все элементы были разбиты по слоям и в высоком разрешении.

Фото с которых брать дизайн: https://yadi.sk/d/H7Rwa8OFjrKus

Пишите свою ЦЕНУ и СРОКИ.

8 лет назад
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Рома, быстро и качественно перерисовал элементы с фото. А также Рома всегда на связи и приятен в общении, что не маловажно если раcсчитываешь c человеком на постоянное сотрудничество. Одним словом - РЕКОМЕНДУЮ.
Евгений отличный заказчик и приятный человек, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
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