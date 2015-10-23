Отрисовать блоксхему в кореле либо AI

Добрый вечер уважаемые дизайнеры. Нужно перерисовать вывеску клиники с фотографии в векторе и чтобы все элементы были разбиты по слоям и в высоком разрешении. Фото с которых брать дизайн: https://yadi.sk/d/H7Rwa8OFjrKus Пишите свою ЦЕНУ и СРОКИ.