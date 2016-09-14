Системный/сетевой инженер

Имею знания во многих областях, в чем то больше в чем то меньше. Работаю в свободное от основной работы время. Выполняю не трудоемкие задачки.

Специализируюсь на WP/OC, но и с другими CMS работаю.

PHP/SQL(PG,MY)/HTML/JavaScript/Jquery/AJAX