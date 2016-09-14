LobsterOK

Алексей LobsterOK

 
33 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Системный/сетевой инженер

Имею знания во многих областях, в чем то больше в чем то меньше. Работаю в свободное от основной работы время. Выполняю не трудоемкие задачки.

Специализируюсь на WP/OC, но и с другими CMS работаю.

PHP/SQL(PG,MY)/HTML/JavaScript/Jquery/AJAX

PHPJavascriptHTMLjQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
obzhora
Максим 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
7 лет назад
3 простые правки по сайту
Алексей молоток!
Все хорошо!
Ответный отзыв
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разместить сайт MotoCMS на хостинге
Все супер!
Все хорошо!
Ответный отзыв
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Свести информацию из чеков в таблицу
Алексей работает быстро и аккуратно. Даже сделал чуть больше чем требовалось в задании - рекомендую как хорошего исполнителя.
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
visdom
Вадим 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Перенести сайт на zend framework
Работа быстро и качественно выполнена! Алексей ответственный и серьезный исполнитель, Рекомендую!
Доволен сотрудничеством! Рекомендую.
Ответный отзыв
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Поправить верстку сайта
Сделал качественно и быстро. Рекомендую исполнителя.
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
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