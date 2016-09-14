Системный/сетевой инженер
Имею знания во многих областях, в чем то больше в чем то меньше. Работаю в свободное от основной работы время. Выполняю не трудоемкие задачки.
Специализируюсь на WP/OC, но и с другими CMS работаю.
PHP/SQL(PG,MY)/HTML/JavaScript/Jquery/AJAX
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин с нуля на OC256 просмотров
- AzIpoteka234 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
7 лет назад
Алексей молоток!
Ответный отзыв
Все хорошо!
$10
10 баллов
7 лет назад
Все супер!
Ответный отзыв
Все хорошо!
$8
10 баллов
7 лет назад
Алексей работает быстро и аккуратно. Даже сделал чуть больше чем требовалось в задании - рекомендую как хорошего исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Работа быстро и качественно выполнена! Алексей ответственный и серьезный исполнитель, Рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! Рекомендую.
$5
10 баллов
7 лет назад
Сделал качественно и быстро. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!