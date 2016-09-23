Разместить сайт MotoCMS на хостинге

Есть сайт недвижимости https://goo.gl/0z847H на цмс joomla 1.6 нужно его перенести на wordpress. Из сложностей, есть ряд объектов который нужно привязывать по городу в разделах по типу https://goo.gl/VmvMA0 (это сейчас реализовано на сайте) и этот объект привязывать на карте https://goo.gl/n0rp1g (это ...