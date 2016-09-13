Настроить готовое решение ИМ на Битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки165 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо настроить готовый ИМ, адрес сайта: http://prntscr.com/chv21z

Необходимые настройки:

Настроить каталог согласно приложенному файлу: https://yadi.sk/d/lfAw-uBnv9hw4

Настроить фильтры каталога, согласно свойствам товаров

Настроить карточки товаров согласно свойствам товаров

Перенести все товары используя установленный модуль http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/kda.importexcel

Оплата: Сбер, ЯД,  WMR, безнал

7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад