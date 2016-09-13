Требуется натянуть на движок Битрикса "Малый бизнес" сверстанные макеты html и произвести подключение и настройку требуемых по шаблонам модулей.
WordPress - создание сайта из купленной темы и плагина Visual Composer
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть купленная тема для WordPress (CUMULO). Необходимо используя плагин Visual Composer, который поставлялся вместе с темой - https://codecanyon.net/item/visual-composer-page-builder-for-wordpress/242431 "собрать" сайт, как конструктор.
Есть подробное ТЗ и мокап в Word с точными элементами, взятыми из купленной темы (каждый элмент есть на страницах демо-услуг): https://themeforest.net/item/cumulo-responsive-multi-purpose-wordpress-theme/12223577 (CUMULO).
Просьба обращаться тем, кто хорошо знаком с Visual Composer и на "лету" соберет
первый лендинг для сайта, а затем чуть позже - еще 2 лендинга и
вспомогательные внутренние страницы (элементы главной страницы
согласованы - нужно перенести в тему с другого SaaS-сервиса).
Оплата - за факт. принятую работу.
1-ый лендинг - 3500р.
2-ой лендинг - 2500р.
3-ий (плюс главная и остальные страницы) - 4000р.
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Итого..........10 000 рублей за сайт
Все ссылки предоставлю заинтересованному исполнителю. Проект в сети с установленными расширениями уже развернут.
Важно! Работаю с людьми, у которых есть хорошие отзывы и опыт работы с WordPress.
Жду Ваших заявок!
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