WordPress - создание сайта из купленной темы и плагина Visual Composer

Здравствуйте.

Есть купленная тема для WordPress (CUMULO). Необходимо используя плагин Visual Composer, который поставлялся вместе с темой - https://codecanyon.net/item/visual-composer-page-builder-for-wordpress/242431 "собрать" сайт, как конструктор.

Есть подробное ТЗ и мокап в Word с точными элементами, взятыми из купленной темы (каждый элмент есть на страницах демо-услуг): https://themeforest.net/item/cumulo-responsive-multi-purpose-wordpress-theme/12223577 (CUMULO).

Просьба обращаться тем, кто хорошо знаком с Visual Composer и на "лету" соберет

первый лендинг для сайта, а затем чуть позже - еще 2 лендинга и

вспомогательные внутренние страницы (элементы главной страницы

согласованы - нужно перенести в тему с другого SaaS-сервиса).

Оплата - за факт. принятую работу.

1-ый лендинг - 3500р.

2-ой лендинг - 2500р.

3-ий (плюс главная и остальные страницы) - 4000р.

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Итого..........10 000 рублей за сайт

Все ссылки предоставлю заинтересованному исполнителю. Проект в сети с установленными расширениями уже развернут.

Важно! Работаю с людьми, у которых есть хорошие отзывы и опыт работы с WordPress.

Жду Ваших заявок!