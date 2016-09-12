Изменить шаблон письма Woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки279 просмотров
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Нужно изменить стандартный порядок контактных данных в письмах Woocommerce на такой:

  • Имя Фамиля
  • Адрес
  • Индекс и город в одной строке
  • Почта
  • Телефон
WooCommerce
7 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад