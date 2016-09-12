Необходимо обновление Drupal, сайт не один, но пока говорим об одном. зависит от выполнения работы
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Доработка WordPress шаблона
Игровая тематика ММО игры. Доработка шаблона.
Что необходимо сделать см здесь - https://docs.google.com/a/flashok.ru/document/d/1hB5xz3dkj1Lt1jb6Ftby4HSg3V7fHVi8J4gmOMORMJo/edit?usp=sharing
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