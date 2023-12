Доработка сайта Joomla + Virtuemart

Заинтересован в длительном сотрудничестве.

Можно расценивать это задание в качестве тестового.

Ищу программиста, которому бы смог доверить весь поток своих задач по сайтам.

Нужно довести до ума сайт liberty-safe точка ru (логин и пароль test).

Не хочу тратить лишнее время, поэтому буду работать только с тем, кто удосужился потратить пять минут и внимательно прочитать и осмыслить задание. Так что реагирую только на вменяемый ответ или на дополнительные вопросы с указанием номеров пунктов, в случае если в каких-то местах тз было не достаточно подробным и конкретным.

Задача: сделать чтобы сайт был красивым, чистым, рабочим. Всякие излишности на первом этапе во внимание не берутся, только необходимое и достаточное для запуска. Еще большое внимание буду обращать на то, как внимательно вы проверяете свою работу перед тем как сообщить о том, что работа готова, это очень сильно будет влиять на мой выбор в дальнейших заказах.

1. все страницы

1. фоновые картинки на три продающих блока (как на сайте liberty-safe точка com в том месте где написано Our Products, Special Offers Find A Dealer, сделать в похожем стиле, а то голый текст не очень смотрится, можно взять прямо те же картинки)

2. форма захвата внизу на всех страницах, в том месте, где кнопка JOIN US NOW, переименовать кнопку в "Отправить", оставить такой же стиль, сделать два обязательные поля формы захвата: Имя, Телефон.

3. убрать тенлефон из логотипа, сделать чтобы телефон был написан текстом, чтобы с мобильного можно было на него нажать и позвонить.

2. категория

1. сделать чтобы по умолчанию на страницу показывалось по 300 товаров, спрятать блок с пагинацией и упорядочеванием товаров внутри группы

2. кнопка купить: спрятать поле ввода и кнопки увеличения и уменьшения количества товаров, переисеновать к нопку в "Купить".

3. товар

1. Кнопка "Back to: ..." переименовать в "Вернуться к ..."

2. "Base price" -> "Цена:"

3. "Add to Cart" - "Купить", убрать поля ввода и кнопки количесва товара

4. "Ask a question about this product" -> "Задать вопрос"

5. Кнопки "Купить" и "Задать вопрос" сделать одинаковой ширины.

6. "Description" -> "Описание"

7. pdf: сделать чтобы русский язык нолрмально отображалсчя в pdf, видимо надо поднастроить кодировку.

4. окно задать вопрос

1. "Ask a question" -> "Задать вопрос"

2. Поля: Имя, телефон(единственное обязательное).

3. Убрать ограничение по количеству символов в большом поле ввода.

4. Сделать меньше высоту большого поля ввода чтобы не появлялся скролл у этого окна.

5. Убрать текст "Please write your question....(min. 50, max. 2000 characters)"

6. "Send your question" -> "Отправить"

7. Убрать блок "Characters written: ..."

5. страница корзина

1. Скрыть блок информации, который сообщает "Product successfully added"

2. В таблице убрать строку с предварительной суммой "Сумма:", переименовать "Total:" в "Сумма:"

3. Скрыть блок "PAYMENT METHOD"

4. Скрыть блок "TERMS OF SERVICE"

5. Скрыть чекбокс "I agree to the Terms of Service" и ссылку "(Terms of service) *"

6. Сделать чтобы "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:" и большое поле ввода было единым блоком. И чтобы было на том же уровне по вертикали, что и блок "ПОКУПАТЕЛЬ", а так же слделать чтобы оно было такой же высоты.

7. У названий полей внутри блока "ПОКУПАТЕЛЬ:" сделать слева отступ, а то некрасиво смотрится как они прилипли к краую.

8. Сделать чтобы при нажатии кнопки "Отправить" не проводилась проверка заполнения необязательноых полей, в частности "e-mail", а проверялось обязательное поле "Телефон"

9. Убрать проверку заполнения способа оплаты и адреса доставки.

10. В общем сделать, чтобы ничто не мешало купить товар за исключением заполнения поля "Телефон".

6. очень важный момент

1. Задать вопрос и покупка через корзину должны приходить мне на почту vvvostr собака gmail точка com. Это вы должны предварительно оттестировать на своей почте чтобы мне после этого пришло всего два письма по которым я пойму что все уже работает.