Создание сайта/шаблона на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок157 просмотров
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Тема куплена, макет как должно быть руссифицировано, сделан.

http://dental-clinic.cmsmasters.net/

Прошу писать тем, у кого хороший опыт с wordpress. 

WordPress
7 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$75
2 дня
Сайт создали за два дня, совместными усилиями "под ключ". Николай отличный специалист, еще поработаем ;)
Отлично сработались, Михаил - чётко настроен на результат, работать с ним/на него одно удовольствие!