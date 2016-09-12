Поправить модуль "Вместе дешевле"

Коллеги приветствую. Есть потребность донастроить чпу для проекта Wordpress+Woocommerce таким образом чтобы ссылки для разделов и для записей генерировались на одному правилу. Сейчас для рубрик product-category/category-name/ для записей shop/category-name/product-name/ При этом если открыть shop/category-name/ выдаёт ошибку. Собственно нужна помощь - ...