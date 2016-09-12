Поправить модуль "Вместе дешевле"

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка206 просмотров
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Настроить (оформить) модуль «Вместе дешевле» название Advanced Pack 5 в cms Prestashop (http://addons.prestashop.com/ru/1015-advanced-pack-5.html). Цель модуля предлагать клиенту купить комплект товаров со скидкой. Модуль уже скачен и установлен. Нужно будет подправить отображаемый внешний вид и разместить его на сайте в нужном месте согласно т.з.

7 лет назад
Aleksey_2015
Алексей 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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