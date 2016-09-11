Немного переделать стандартный шаблон DLE 11

Сайт завязан на шаблонизаторе и запутан Больше интересует второй пункт 1) у нас сейчас при оформлении заказа покупателем, имеется один вариант приобретениея. Нам необходимо что бы было три варианта - купить товар за полную стоимость - внести аванс - отложить товар ...