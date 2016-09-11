Немного переделать стандартный шаблон DLE 11

Добрый день. Имеется официальный плагин JComments+Alphauserpoints, с помощью которого начисляются баллы за комментирование материала или голосование комментария (хороший или плохой) и другое. Проблема: в выводе баллов - в статистике юзера компонента AlphaUserPoints не отображаются баллы, которые получены ...
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Здравствуйте, нужно переделать стандартный шаблон CMS DLE 11, а именно шаблон "Green" , который идет вместе с CMS.
Что нужно сделать?
1. Поменять цветовую гамму шаблона, сейчас она в зеленом цвете.
2. Сделать меню многоуровневым ( с выпадающими вкладками)
3. Поменять вид новостей (см. фото)
4. Убрать в правой колонке вкладки "Популярное", "Обсуждаемое", добавить надпись "Календарь праздников" (см. фото)
5. Сделать сортировку "Новые", "Лучшие" "Популярные".
Жду Ваших предложений.
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