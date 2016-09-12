Joomla - плагин Jcomments + AlphaUserPoints [Сделать правку]

Добрый день.

Имеется официальный плагин JComments+Alphauserpoints, с помощью которого начисляются баллы за комментирование материала или голосование комментария (хороший или плохой) и другое.

Проблема: в выводе баллов - в статистике юзера компонента AlphaUserPoints не отображаются баллы, которые получены за голосование. При этом во вкладке последняя активность у юзера в компоненте AlphaUserPoints эти баллы отображаются и в общем рейтинге тоже все начисляется.

Задача: В статистике юзера компонента AlphaUserPoints сделать возможность отображать баллы, которые получены за голосование комментария.