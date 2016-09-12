Joomla - плагин Jcomments + AlphaUserPoints [Сделать правку]

$8
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка304 просмотра
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Добрый день.

Имеется официальный плагин JComments+Alphauserpoints,  с помощью которого начисляются баллы за комментирование материала или голосование комментария (хороший или плохой) и другое. 

Проблема: в выводе баллов - в статистике юзера компонента AlphaUserPoints не отображаются баллы, которые получены за голосование. При этом во вкладке последняя активность у юзера в компоненте AlphaUserPoints эти баллы отображаются и в общем рейтинге тоже все начисляется.

Задача: В статистике юзера компонента AlphaUserPoints сделать возможность отображать баллы, которые получены за голосование комментария.

Joomla
7 лет назад
Nabla
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Iphpdevelop
Артем 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов
7 лет назад
$8
1 день
Артем быстро справился с задачей. Хоть она и оказалась совсем простой, но в любом случае успешно решена. Рекомендую.
Спасибо! Все хорошо, рекомендую!
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