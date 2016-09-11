Доработка сайта на Joomla

Нужно сократить или оптимизировать css & js код так, чтобы в google pagespeed небыло предупреждений и ошибок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт завязан на шаблонизаторе и запутан
Больше интересует второй пункт
1) у нас сейчас при оформлении заказа покупателем, имеется один вариант приобретениея.
Нам необходимо что бы было три варианта
- купить товар за полную стоимость
- внести аванс
- отложить товар на определенное время
Вся информация по выбранному варианту отражается у продавца, где он уже назначает цену, назначение цены уже реализовано необходимо только что бы была возможность выбрать этот параметр (вариант приобретения)
2) : на главной необходимо отсортировать товары по группам, пример greeder.ru ,то есть первые на главой должны быть товары в блоке (новые) блок заполняется автоматически, понятно думаю по какому параметру. Далее блок рекомендованые товары (блок заполняется товарами в ручную)
И третий блок (больше всего подключились к покупке)
И далее несколько товаров из витрины
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