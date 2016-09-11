Доработка сайта на Joomla

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Больше интересует второй пункт

1) у нас сейчас при оформлении заказа покупателем, имеется один вариант приобретениея.

Нам необходимо что бы было три варианта

- купить товар за полную стоимость

- внести аванс

- отложить товар на определенное время

Вся информация по выбранному варианту отражается у продавца, где он уже назначает цену, назначение цены уже реализовано необходимо только что бы была возможность выбрать этот параметр (вариант приобретения)

2) : на главной необходимо отсортировать товары по группам, пример greeder.ru ,то есть первые на главой должны быть товары в блоке (новые) блок заполняется автоматически, понятно думаю по какому параметру. Далее блок рекомендованые товары (блок заполняется товарами в ручную)

И третий блок (больше всего подключились к покупке)

И далее несколько товаров из витрины

Сайт solomonovdoit.ru/weebuy