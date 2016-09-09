HTML / PHP оформление страницы для WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок151 просмотр
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Всем привет!

Есть сайт типа: http://moeditya.com/

1. В сайтбаре необxодимо сделать + вывести такую же кнопку: 

http://image.prntscr.com/image/9d9076c9ee0442959fa95d8f8858522e.png

Которая ведет на страницу с содержанием такого же рода: http://moeditya.com/kalkulyator-rascheta-beremennosti/

Только основным содержанием будет - "Давление". 

120 на 80 и т.п. Как именно в приложенном файле.

PHPWordPressHTML
7 лет назад
html-mentor
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад