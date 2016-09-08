Натяжка верстки на OpenCart

Доброго времени суток.

Есть задача по натяжке верстки на OpenCart. Нужен человек, который знает OpenCart и в оговоренный срок выполнит работу.

Верстка html/css/js присутствует с подробным ТЗ.

Начать нужно сразу после выбора исполнителя.

Предварительно, бюджет $150, оговаривается.

Также после успешного сотрудничества будет еще работа по OpenCart, есть несколько проектов.

ТЗ с материалами предоставляется по запросу.

Работа без предоплаты, оплата по факту выполнения работы.

Исполнитель найден на другом сервисе.