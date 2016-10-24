Верстка и натяжка на WP

Системы управления (CMS)Завершен9 заявок273 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исходник файл .psd  в слоях.

Нужно сверстать и натянуть макет на CMS WordPress.

Читаем файл "Требования и общее описание задачи", потом все остальные.

Любителям размещать заявки по типу "я быстрее всех", рекомендую хотя бы предварительно ознакомиться с ТЗ, уже потом выставлять адекватные сроки и стоимость работы. Никто никуда не торопиться.

Заявка доступна всем фрилансерам, независимо от тарифного плана. Работа через СБС.

В качестве примера загружены несколько (не все) страницы шаблона.

7 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$200
10 дней
Приятный в общении человек, оперативное исполнение задачи и быстрые правки, всегда на связи, всегда в хорошем настроении. Рад знакомству и общению. Рекомендую.
Приятно работать с такими заказчиками. Четкие задача и техзадание, интересные проекты, оперативная оплата, постоянная коммуникация.