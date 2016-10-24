Верстка и натяжка на WP

Задача для программиста: готовую верстку сайта с товаром посадить на админку с предложенной CMS. Сделать возможность добавления и редактирования товара, добавления в корзину, добавления новостей. Сразу скажу, что оплата на сайте не производится, при выборе товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходник файл .psd в слоях.
Нужно сверстать и натянуть макет на CMS WordPress.
Читаем файл "Требования и общее описание задачи", потом все остальные.
Любителям размещать заявки по типу "я быстрее всех", рекомендую хотя бы предварительно ознакомиться с ТЗ, уже потом выставлять адекватные сроки и стоимость работы. Никто никуда не торопиться.
Заявка доступна всем фрилансерам, независимо от тарифного плана. Работа через СБС.
В качестве примера загружены несколько (не все) страницы шаблона.
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