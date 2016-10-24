Верстка и натяжка на WP

Исходник файл .psd в слоях.

Нужно сверстать и натянуть макет на CMS WordPress.

Читаем файл "Требования и общее описание задачи", потом все остальные.

Любителям размещать заявки по типу "я быстрее всех", рекомендую хотя бы предварительно ознакомиться с ТЗ, уже потом выставлять адекватные сроки и стоимость работы. Никто никуда не торопиться.

Заявка доступна всем фрилансерам, независимо от тарифного плана. Работа через СБС.

В качестве примера загружены несколько (не все) страницы шаблона.