Модуль обновления цен и остатков для OpenCart

Требуется сайт готовый скопипастить и натянуть на модх на хостинге, пишите цену адекватную, срок 2 дня максимум. Опыт работы обязателен. Отзыв по результату, предпочтение отдается цене и требуемому времени. Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Предложите варианты модулей для OpenCart для автоматического обновления цен и остатков в OpenCart. Напишите стоимость, а также функционал предлагаемого Вами продукта.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Есть сайт на opencart - ocstore 2, есть тема, которая покупалась на русскоязычном форуме опенкарт, необходимо по макету внести правки в шаблон, не нарушая верстку (она выглядит вполне адаптивной). Макет в аттаче. Также будут правки ...Закрыт7 лет назад
Обновление CMS до версии 3.4.6. Замена устаревших модулей, плагинов, компонентов на совместимые версии или замена альтернативными, замена, в случае необходимости, шаблона сайта, сохранение URL до 30 страниц. Для работы предоставлю копию сйта (ссылки для скачивания) ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалистов OPenCart и WordPress. С меня - PSD + оплата С вас - натяжка макета на движок, загрузка сие добра на хостинг! [b]Указывайте цены! [/b]Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перенести сайт poktv.ru на CMS На странице каждого канала должна быть возможность добавления произвольного кода плеера, а так же SEO-обвязки: -- title -- description -- keywords -- og:title -- og:description -- H1 -- Текст -- Перелинковка Сейчас сайт на голом HTML (восстановлен от старого ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задание из двух частей: 1. Перенести данные из Joomla компонента K2 на WP Всего около 230 статей. 2. Перенести данные с форума Joomla EasyDiscuss на CM Answers WP Пожалуйста, в комментариях указывайте СТОИМОСТЬ и сроки. Работаю только по оплате после ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно натянуть наш дизайн (https://drive.google.com/open?id=0B_QEoBtNnqYNejdxSnZjNGt3WEE) на ВП шаблон: http://demo.awethemes.com/mojado/ Важные моменты: - Рус/англ версия - Виджет с погодой - Рекламный баннер должен включаться/отключаться с админки - Парсинг фотографий с инстаграмма - Нужно подключить сервис он-лайн бронирования Woobook/Chanel manager (есть плагин под ВП и ...Закрыт7 лет назад
- $60
Необходимо на готовый действующий сайт Drupal 7,Сверстать шаблон по psd и настроить на сайте, доп функции настроить которые есть в макете psd , а на сайте нетСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется реализовать простой темплейт для Joomla 3. Структура : 1. Меню + лого 2. Слайдер 3. Вывод артикла/ов 4. Футер с модулем контакт формы. Сайт на иврите, я займусь заполнением. От исполнителя требуется только реализовать и подогнать темплейт.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Главная moto-shini.ru ломается - это происходит регулярно. Спасаемся восстановлением сайта из бекапа, с потерей внесенных на сайт данных. Нужно разобраться и решить проблему, чтобы главная не ломалась. Остальные страницы сайта при этом работают корректно! Во вложении - как ...Закрыт7 лет назад