Opencart 2. Адаптация дизайна

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки139 просмотров
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Добрый день.

Есть сайт на opencart - ocstore 2, есть тема, которая покупалась на русскоязычном форуме опенкарт, необходимо по макету внести правки в шаблон, не нарушая верстку (она выглядит вполне адаптивной).

Макет в аттаче.

Также будут правки в другие страницы, но там меньше, скорее только цветовая гамма.

Если интересно, пишите приблизительную цену за работу.

OpenCart
7 лет назад
st_mefisto
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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