Opencart 2. Адаптация дизайна

Добрый день.

Есть сайт на opencart - ocstore 2, есть тема, которая покупалась на русскоязычном форуме опенкарт, необходимо по макету внести правки в шаблон, не нарушая верстку (она выглядит вполне адаптивной).

Макет в аттаче.

Также будут правки в другие страницы, но там меньше, скорее только цветовая гамма.

Если интересно, пишите приблизительную цену за работу.