Правки на вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка113 просмотров
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необходимо внести правки и оптимизировать сайт - согласно ТЗ

7 лет назад
regats
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$55
3 дня
Артем настоящий профессионал, выполнил свою работу на отлично, а также совершенно бесплатно внес небольшие правки по сайту. Дополнительно при переносе сайта хостером возникли ошибки которые на протяжение почти месяца данные админы не могли решить и исправить задачу. Артему понадобилось всего-лишь два дня и данная ошибка была устранена. С Артемом мы постоянно сотрудничаем и как всегда он удивляет своим талантом и подходом к делу!
С Дмитрием сотрудничаем уже давно, оплата всегда во время, постановка задачи всегда ясная и понятная, всегда на связи, работать вместе одно удовольствие!
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