Joomla 3.6, компоненты AlphaUserPoints + SLogin, заставить подружиться

Добрый день. Имеются два компонента: AlphaUserPoints 2.0.4 (система баллов) и Slogin 2.4.1 (социальная регистрация и авторизация на сайте). Нужно их друг с другом подружить, а именно:

В AlphaUserPoints 2.0.4 есть такая фишка - начисление баллов тому, кому данный пользователь отправил реферальную ссылку и тот успешно зарегистрировался на сайте (через обычную форму регистрации). Однако, при авторизации через компонент SLogin происходят странные вещи. Рефералы прописываются совершенно непонятным образом практически каждому новому пользователю, авторизовавшемуся через Slogin - причем письма с реферальной ссылкой не отправлялись.

Задача: поправить код таким образом, чтобы реферальная ссылка была и на регистрацию и на авторизацию через компонент Slogin (компонент Slogin имеет свой сайт: slogin.info, где задается адрес сайта и ему присваивается свой ID).