Добрый день. Имеются два компонента: AlphaUserPoints 2.0.4 (система баллов) и Slogin 2.4.1 (социальная регистрация и авторизация на сайте). Нужно их друг с другом подружить, а именно: В AlphaUserPoints 2.0.4 есть такая фишка - начисление баллов тому, кому ...
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Нужно перенести сайт на CMS Joomla, ссылка по запросу
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