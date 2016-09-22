Эдуард выбрал из задания самые простые задачи, но основную работу, требующую больше затрат по времени отказался по причине того, что это требует работы в коде и панели управления не сделать. А именно отображение товара в другом порядке и добавление корзины на панель меню. То, что было до него настроено - говорит настроил (не понятно что именно, если все работало. а именно платежные системы. нужно было по заданию только номера счетов вписать и настроить прием, но до моих платежных данных для настроек даже речь не дошла). Считаю, что нельзя так работать. А раз уж в меня грязь полетела, расскажу недосказанное: Эдуард умолял удалить отрицательный отзыв, признал, что не прав. Но дальше, неожиданно сайт перестал запускаться. Долго не пришлось думать, я понял, что дело это рук Эдуарда. (доступ к ftp у него еще оставался). Тогда я сделал вид, что мне нужна помощь, и если он разберется, то продолжим работать. Эдуард клюнул, вернул файлы на сайт, а когда я объяснил ему, что знаю, что он сделал, он признался во всем, в т.ч., что понимает, что ничего по заданию не сделал, просто появился проект интереснее. и опять попросил убрать отзыв. Я проигнорировал, и вот он видимо решил подгадить в ответ. Дело я передал в арбитраж. Никому не советую попадать на таких аферистов и патологических лгунов.