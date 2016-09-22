Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
2 балла
7 лет назад
Эдуард выбрал из задания самые простые задачи, но основную работу, требующую больше затрат по времени отказался по причине того, что это требует работы в коде и панели управления не сделать. А именно отображение товара в другом порядке и добавление корзины на панель меню. То, что было до него настроено - говорит настроил (не понятно что именно, если все работало. а именно платежные системы. нужно было по заданию только номера счетов вписать и настроить прием, но до моих платежных данных для настроек даже речь не дошла). Считаю, что нельзя так работать. А раз уж в меня грязь полетела, расскажу недосказанное: Эдуард умолял удалить отрицательный отзыв, признал, что не прав. Но дальше, неожиданно сайт перестал запускаться. Долго не пришлось думать, я понял, что дело это рук Эдуарда. (доступ к ftp у него еще оставался). Тогда я сделал вид, что мне нужна помощь, и если он разберется, то продолжим работать. Эдуард клюнул, вернул файлы на сайт, а когда я объяснил ему, что знаю, что он сделал, он признался во всем, в т.ч., что понимает, что ничего по заданию не сделал, просто появился проект интереснее. и опять попросил убрать отзыв. Я проигнорировал, и вот он видимо решил подгадить в ответ. Дело я передал в арбитраж. Никому не советую попадать на таких аферистов и патологических лгунов.
$35
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Эдуарда как высококвалифицированного специалиста по 1С-Битрикс! Обратился за доработками сайта после нерадивого верстальщика. Результат на высоте! Правки вносились очень быстро в режиме real-time. Попутно получил много ценных советов. Ценник Эдуард не ломит, приятен в общении, корректен. Работает на совесть. Сразу заметно когда человек трудится на результат. Благодарю!
$140
10 баллов
7 лет назад
Эдуард прекрасный исполнитель! Ответственно относится к работе, спокойно воспринимает различные просьбы на правки не по заданной задаче, все правки вносит сразу, общаться приятно. С Битрикс работает хорошо, буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
Проект был интересный, благодарен Леониду за то что по человечески отнесcя когда нужно было сделать паузу в выполнении проекта. Коммуникация на высоте, оплата без задержек и даже с бонусом! Рекомендую!
$30
9 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Было четкое ТЗ, заказчик всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
Веб-программирование
7 отзывов(-1)
$5/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга