dudar

Евгений dudar

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать заглушку
HTML
Евгений, отличный заказчик! Четкое ТЗ, мгновенная оплата. +
Рекомендую Илью как действительно опытного верстальщика! Буквально в течение нескольких часов получил валидную, кроссбраузерную, адаптивную верстку заглушки. К правкам относится спокойно. +
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satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Переверстать шапку и меню для сайта на DLE
DLE
Рекомендую данного заказчика. Быстро отвечает на все вопросы, оплата сразу же по завершению.
Рекомендую Дмитрия как опытного, оперативного, ответственного профессионала своего дела! Крайне доволен сотрудничеством по переверстке сайта CMS Datalife Engine.
Ответный отзыв
Okuma
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Доработать шапку сайта
Советую Евгения Дударя, как заказчика. Отличное истолкование задачи, всегда на связи, своевременная оплата.
Руслан Назаренко - отличный исполнитель! Опытный, терпеливый, находчивый, оперативный. Он следит за новыми тенденциями в веб-дизайне и старается им соответствовать. Мои самые лучшие рекомендации к сотрудничеству!
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jetlex
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Шаблонный сайт на Opencart
Opencart
очень рекомендую
Ответственный исполнитель. Рекомендую!
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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
$90
10 баллов
11 лет назад
Написать парсер с Я.Маркета для каталога на DLE
DLE
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Работа выполнена отлично! Рекомендую.
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