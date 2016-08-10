Сейчас имеется некое подобие логотипа. Задание: 1. Внести 2 мелкие правки в текущую версию (заменить стиль 2 букв) 2. Предложить 1 версию логотипа от Вас. Желательно в ...
- $5Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется нарисовать дизайн корпоративного сайта в современном информационном стиле.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт - https://clck.ru/AabFX 1. В шапке - "Перезвонить?"-"Обратный звонок" - указать в поле "Номер телефона" +7 (___) ___ __ __ для того, чтобы был единый формат данных; 2. В "Оставить заявку"-"Номер телефона" - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сверстанный сайт под 3 разрешения: Просьба указывать цену.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Подробности в личкуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется качественная верстка точно по макету 1в1. Скриншоты всех страниц - https://yadi.sk/d/T1LwMYRs34AmP9 Калькулятор будут писать программисты. Верхнее меню ведет не на внутряки, а на другой сайт. Чистый, валлидный, оптимизированный код. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Задание прикрепил к проекту. Просьба обрисовать примерную цену с учетом возможного увеличения или уменьшения процентов до 20 от названной Вами суммы. Сайт - https://clck.ru/ADgqLИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Поправить сайт на Wordpress (шаблон templatemonster) https://clck.ru/AHpJZ Правки прикрепил. Что-то совсем не существенное, что-то посложнее. По цене сориентируйте сами, обсуждается.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот исходный сайт https://clck.ru/AGUKh А вот верстка https://clck.ru/AGUKm (смотрите все страницы) Нужно на Опенкарт натянуть. Примерная цена вопроса? Качество верстки подходят для натяжки?Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется ответственный переводчик/команда для выполнения переводов статей ENG-RU тематики IT. Источники предоставляю. Перевод необходимо выполнять в течение часа после получения статьи. В нашем деле важна актуальность новостей. Прошу Вас сообщить какой ...Переводы23 заявкиЗакрыт8 лет назад
https://clck.ru/A9qub - сайт. Правки прикрепил. Что-то совсем не существенное, что-то посложнее. По цене сориентируйте сами, обсуждается. Только наглеть не нужно :)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $180
Требуется нарисовать дизайн для landing page. Нужен ТОП уровень. Стиль - информационный дизайн, приятный, не перегруженный. Бюджет за дизайн под ключ в трех разрешениях (ПК, планшет, мобильный) Там главная и 3 внутряка.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $240
Требуется современный, не перегруженный, информативный дизайн для корпоративного сайта. Плачу 9 тысяч рублей за главную страницу в адаптивном варианте (3 разрешения) и по тысяче рублей за внутряки.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать личный кабинет пользователя и связать с Битрикс24. Бюджет адекватный. Мы планируем развить широкий функционал ЛК,поэтому на сегодня подробного описания нет. Я опишу вкратце, чтобы Вы могли предложить правильный выбор платформы. Итак, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
Сделать ряд мелких правок. Половина несущественна. Кроме этих правок будут еще. Сделали - получили деньги и отзыв, новое задание. Не люблю тягомотины.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подробное ТЗ прикрепил к проекту. Интересует стоимость за калькулятор и его внедрение в будущий сайт-лендинг. Убедительная просьба прочитать внимательно и ответить итоговую сумму и срок. Допускаю дальнейшую погрешность в оценке +-15% к ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Есть подробнейшее ТЗ и схемы страниц. Требуется подобрать шаблон для Opencart и изменить его под эти требования.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Дизайн интернет-магазина - http://i79.fastpic.ru/big/2016/0706/76/_47d7fbbe8935fcb561eae30d891f6576.jpg?noht=1 Адаптивность не требуется. Движок выбрать из предложенных в названии проекта. Обязательно в отклике указать выбранный движок и Вашу цену за вёрстку под ключ в готовый магазин. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Сайт - https://clck.ru/A9qub Список правок прикреплен. В данном файле excel внизу разделение по страницам. Бюджет не обсуждается.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется внести правки в сайт на CMS PHPShop Free. Задание в прикрепленном файле. Просьба заинтересованных сразу оставлять цену за работу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад