Требуется написать личный кабинет пользователя и связать с Битрикс24. Бюджет адекватный. Мы планируем развить широкий функционал ЛК,поэтому на сегодня подробного описания нет. Я опишу вкратце, чтобы Вы могли предложить правильный выбор платформы. Итак, ...