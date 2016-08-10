satherland

Дмитрий satherland

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Front-end разработка | Адаптивная html-верстка | Сайты на Wordpress

Контакты

skype: x-century

email: [email protected]

Множество отзывов и примеров работ!

Обо мне

• Занимаюсь версткой и разработкой сайтов более 6 лет, за плечами более 300 завершенных проектов и огромное количество положительных отзывов (за всю деятельность не получил ни одного отрицательного).

• Отношусь к своей работе крайне педантично, поэтому, заказывая верстку у меня, можете быть уверены в ее качественном исполнение по всем параметрам.

• Специализируюсь на Wordpress, благодаря большому опыту работы на данном движке, способен реализовать проект практически любой сложности. 

• Работаю по 50% предоплате, могу и без предоплаты (если заказчик не доверяет) либо с поэтапной оплатой. Общаюсь с клиентами вежливо, сроки не задерживаю и не пропадаю, в процессе работы не пытаюсь схитрить или схалтурить (делаю как для себя). Не использую фреймворки CSS и различные программы, весь код пишется вручную с нуля.

Что делаю

• HTML-верстка (HTML5, CSS3, jQuery)

• Адаптивная верстка (ПК, планшеты, телефоны)

• Разработка сайтов на Wordpress (и других CMS)

• Создание шаблонов для Wordpress  (и других CMS)

• Front-end разработка (сайты, блоги, интернет-магазины, ленденги)

• Поддержка своих сайтов (консультации, доработки, исправления)

Что не делаю

• Заказы на верстку без предоставленного дизайна

• Заказы с непонятным или размытым ТЗ

• Заказы "Как тут", "Не знаю чего хочу" и т.д.

• Всевозможные правки и доработки (кроме проектов, которые делал сам)

• Воровство сайтов, шаблонов, кода и т.д. 

• Любые работы с чужим кодом

• Дизайн (бывают исключения)

Обещаю

• Качественный чистый код

• Локаничную структуру верстку

• Понятные названия классов, идов, функций и т.д.

• Кроссбраузерность в разумных пределах (без старых версий IE)

• Валидность, соответствие стандартам W3C

• Использование актуальных технологий

• Полное соответствие исходным макетам (размеры, отступы, цвета и т.д.)

• Ручная верстка без использования фреймворков или программ

• Грамотная адаптация (страницы хорошо смотрятся на любой ширине экрана)

Отзывы заказчиков

LukkaBrazi
Сергей 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Верстальщик для блога вордпресс
WordPress
Все сделано в соответствии с ТЗ.
Подробное ТЗ, оплата в срок.
Ответный отзыв
seo-pro
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Сверстать лендинг
WordPress
Дмитрий, спасибо за работу! Все сделано в срок и качественно. Код понятный, валидный, с комментариями. Рекомендую!
Рекомендую Василия, как отличного заказчика! Четкая поставка задачи и оперативная оплата по завершению проекта.
Ответный отзыв
dudar
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Переверстать шапку и меню для сайта на DLE
DLE
Рекомендую Дмитрия как опытного, оперативного, ответственного профессионала своего дела! Крайне доволен сотрудничеством по переверстке сайта CMS Datalife Engine.
Рекомендую данного заказчика. Быстро отвечает на все вопросы, оплата сразу же по завершению.
Ответный отзыв
kadrowik
Андрей 
56 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
$90
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт на Вордпресс и настроить его
HTMLWordPress
Ну уже во второй раз Дмитрий оказывает мне помощь в решении моих проблем, за что ему более чем благодарен. Хочу сказать что человек очень ответственный и готов оказать всяческую поддержку в процессе работы над проектом. Однозначно рекомендую.
Рекомендую данного человека, как адекватного заказчика. Уже дважды работал Андреем и результатом сотрудничества остался доволен. Оплата всегда сразу после сдачи заказа.
Ответный отзыв
kadrowik
Андрей 
56 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
$5
10 баллов
10 лет назад
Перенести файлы сайта
WordPress
Все очень быстро сделал. Реально человек разбирается в вопросе. Однозначно рекомендую.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
18 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга