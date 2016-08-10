Front-end разработка | Адаптивная html-верстка | Сайты на Wordpress

Контакты

skype: x-century

email: [email protected]

Множество отзывов и примеров работ!

Обо мне

• Занимаюсь версткой и разработкой сайтов более 6 лет, за плечами более 300 завершенных проектов и огромное количество положительных отзывов (за всю деятельность не получил ни одного отрицательного).

• Отношусь к своей работе крайне педантично, поэтому, заказывая верстку у меня, можете быть уверены в ее качественном исполнение по всем параметрам.

• Специализируюсь на Wordpress, благодаря большому опыту работы на данном движке, способен реализовать проект практически любой сложности.

• Работаю по 50% предоплате, могу и без предоплаты (если заказчик не доверяет) либо с поэтапной оплатой. Общаюсь с клиентами вежливо, сроки не задерживаю и не пропадаю, в процессе работы не пытаюсь схитрить или схалтурить (делаю как для себя). Не использую фреймворки CSS и различные программы, весь код пишется вручную с нуля.

Что делаю

• HTML-верстка (HTML5, CSS3, jQuery)

• Адаптивная верстка (ПК, планшеты, телефоны)

• Разработка сайтов на Wordpress (и других CMS)

• Создание шаблонов для Wordpress (и других CMS)

• Front-end разработка (сайты, блоги, интернет-магазины, ленденги)

• Поддержка своих сайтов (консультации, доработки, исправления)

Что не делаю

• Заказы на верстку без предоставленного дизайна

• Заказы с непонятным или размытым ТЗ

• Заказы "Как тут", "Не знаю чего хочу" и т.д.

• Всевозможные правки и доработки (кроме проектов, которые делал сам)

• Воровство сайтов, шаблонов, кода и т.д.

• Любые работы с чужим кодом

• Дизайн (бывают исключения)

Обещаю

• Качественный чистый код

• Локаничную структуру верстку

• Понятные названия классов, идов, функций и т.д.

• Кроссбраузерность в разумных пределах (без старых версий IE)

• Валидность, соответствие стандартам W3C

• Использование актуальных технологий

• Полное соответствие исходным макетам (размеры, отступы, цвета и т.д.)

• Ручная верстка без использования фреймворков или программ

• Грамотная адаптация (страницы хорошо смотрятся на любой ширине экрана)