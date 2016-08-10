Контакты
skype: x-century
email: [email protected]
Множество отзывов и примеров работ!
Обо мне
• Занимаюсь версткой и разработкой сайтов более 6 лет, за плечами более 300 завершенных проектов и огромное количество положительных отзывов (за всю деятельность не получил ни одного отрицательного).
• Отношусь к своей работе крайне педантично, поэтому, заказывая верстку у меня, можете быть уверены в ее качественном исполнение по всем параметрам.
• Специализируюсь на Wordpress, благодаря большому опыту работы на данном движке, способен реализовать проект практически любой сложности.
• Работаю по 50% предоплате, могу и без предоплаты (если заказчик не доверяет) либо с поэтапной оплатой. Общаюсь с клиентами вежливо, сроки не задерживаю и не пропадаю, в процессе работы не пытаюсь схитрить или схалтурить (делаю как для себя). Не использую фреймворки CSS и различные программы, весь код пишется вручную с нуля.
Что делаю
• HTML-верстка (HTML5, CSS3, jQuery)
• Адаптивная верстка (ПК, планшеты, телефоны)
• Разработка сайтов на Wordpress (и других CMS)
• Создание шаблонов для Wordpress (и других CMS)
• Front-end разработка (сайты, блоги, интернет-магазины, ленденги)
• Поддержка своих сайтов (консультации, доработки, исправления)
Что не делаю
• Заказы на верстку без предоставленного дизайна
• Заказы с непонятным или размытым ТЗ
• Заказы "Как тут", "Не знаю чего хочу" и т.д.
• Всевозможные правки и доработки (кроме проектов, которые делал сам)
• Воровство сайтов, шаблонов, кода и т.д.
• Любые работы с чужим кодом
• Дизайн (бывают исключения)
Обещаю
• Качественный чистый код
• Локаничную структуру верстку
• Понятные названия классов, идов, функций и т.д.
• Кроссбраузерность в разумных пределах (без старых версий IE)
• Валидность, соответствие стандартам W3C
• Использование актуальных технологий
• Полное соответствие исходным макетам (размеры, отступы, цвета и т.д.)
• Ручная верстка без использования фреймворков или программ
• Грамотная адаптация (страницы хорошо смотрятся на любой ширине экрана)