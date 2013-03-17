Написать парсер с Я.Маркета для каталога на DLE

Веб-программированиеЗавершен3 заявки163 просмотра
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Задача: для сайта на CMS Datalife Engine + модуль "Каталог товаров" требуется написать парсер товаров с Яндекс-маркета или аналогичного сайта (менее предпочтительно).

Количество категорий: 3 с возможностью расширения

Объём: порядка 50 товаров в сутки (общее число на все категории) с возможностью расширения.

Нужно парсить фотографии, таблицу характеристик, описание и.т.д.

Отвечу на любые интересующие вопросы.

11 лет назад
dudar
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$90
5 дней
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