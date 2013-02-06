Здравствуйте! Нужно сделать два модуля на сайте modX

Вкладка Дилеры и сервис центры

подразумевает создание интерактивной карты, на которой будут отмечены сервисные центры и дилеры компании с возможностью добавления и редактирования.

А также возможность определения по IP адресу город или район пользователя при обращении к данному разделу сайта.

Дилеры и сервисы должны отличаться (например надписью или значком) для того, что бы клиент зайдя на карту мог определится у кого он может купить товар, а у кого отремонтироваться.

«закрытый» раздел Вход для дилеров

В данном разделе наш клиент (авторизованный сервисный центр) может введя номер запасной части к двигателю Хонда увидеть ее стоимость розничную и стоимость с его скидкой. Так же он видит наличие на нашем складе этой запчасти и если ее нет, то срок поставки данной запчасти, имеет возможность произвести размещение заказа, просмотра истории заказов, архива, состояния склада поставщика. Данная информация должна быть связана с нашей базой 1С или иным способом, возможным к исполнению.

Так же должна существовать возможность авторизовывать на сайте новых клиентов и давать им доступ к базе. Оформление можно оставить прежним, но если существует возможность поменять что то, то сообщить нам.

Прошу указать сумму и сроки